Pirelli, sürdürülebilirlik performansında sektörlerinde öne çıkan şirketlerin dahil edildiği S&P Global Sürdürülebilirlik Yıllığı’na bir kez daha girmeyi başardı. S&P Global tarafından 9.200’den fazla şirketin değerlendirildiği 2026 listesinde dünyadaki tek lastik üreticisi olarak “İlk %1” içinde yerini aldı.

Pirelli Sürdürülebilirlik, Yeni Mobilite ve Motorsport İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Giovanni Tronchetti Provera, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Pirelli’nin 2026 Sürdürülebilirlik Yıllığı’nda ilk %1 içerisinde yer almaya devam etmesi, şirketimizin uzun soluklu dönüşüm yolculuğunun önemli bir teyidi. Yenilikçi gelişim ve sorumlu büyüme anlayışı, operasyonel kararlarımızın merkezinde yer alıyor. Teknolojiye sürekli yatırım, değer zincirinin tamamında şeffaf yönetim anlayışı ve güvenlik, yetkinlikler ile insan kaynağının gelişimine güçlü odaklanma, rekabetçiliğimizi ve tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratma kabiliyetimizi pekiştiriyor.”

2026 Sürdürülebilirlik Yıllığı’nda “İlk %1” içerisinde yer almak, S&P Global tarafından verilen en yüksek takdir düzeyi olarak kabul ediliyor. Bu değerlendirme, dünya genelinde 9.200’den fazla şirketin ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) performanslarının analizine dayanıyor.

Bu sonuç, Pirelli’nin 2025 Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi kapsamında elde ettiği 86 puanlık başarıyı yansıtıyor. Söz konusu skor hem Otomotiv Bileşenleri hem de Otomotiv sektörlerinde ulaşılan en yüksek puan olma özelliğini taşıyor.