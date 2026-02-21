Hafta sonları kurulan ikinci el oto pazarlarında çok sayıda araç satışa çıkarılıyor. Ancak sektör temsilcileri, alıcı sayısının sınırlı kaldığını ve yapılan görüşmelerin çoğunlukla inceleme aşamasında sonlandığını belirtiyor. “Satan çok, alan yok” değerlendirmesi, piyasanın mevcut durumunu özetliyor.

Galericiler, özellikle yatırım tercihlerinin farklı alanlara kaymasının piyasayı etkilediğini ifade ediyor. Son dönemde birikimlerin altın gibi alternatif yatırım araçlarına yönelmesi, otomobil talebini zayıflatmış durumda. Uzmanlara göre, altın fiyatlarının seyrine ve finansman koşullarına bağlı olarak ikinci el piyasasında toparlanma zaman alabilir.

Bazı sektör temsilcileri ise bahar ayları ve yaklaşan bayram tatili döneminin piyasaya hareketlilik getirebileceğini düşünüyor. Geçmiş yıllarda nisan ve mayıs aylarında artan talebin bu yıl da benzer bir ivme oluşturabileceği ifade ediliyor. Ancak mevcut tabloda alıcıların fiyat konusunda temkinli davrandığı ve karar süresini uzattığı gözleniyor.

Öte yandan, piyasada araç arzının yüksek olması fiyatların dengelenmesine katkı sağlasa da satış adetlerindeki düşüş esnafı zorlamaya devam ediyor. Sektör temsilcileri, krediye erişim koşulları ve tüketici güvenindeki değişimlerin önümüzdeki süreçte belirleyici olacağını vurguluyor.