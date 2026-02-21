Bugün kamuoyuna açıklanan karara göre, Beth Bloom tarafından kaleme alınan hükümde, davada sunulan delillerin jüri tarafından verilen tazminat kararını desteklediği belirtildi. Bloom, Tesla’nın kararı değiştirecek nitelikte yeni ve güçlü bir hukuki argüman sunamadığını vurguladı.

İtiraz reddedildi

Miami’deki ABD Bölge Mahkemesi’nde görülen davada, Tesla’nın itiraz başvurusu değerlendirildi. Mahkeme, şirketin hem delillerin yeterliliğine hem de tazminat miktarına ilişkin itirazlarını yerinde bulmadı.

Kararda, kazaya ilişkin teknik bulgular ve uzman görüşlerinin jüri kararını desteklediği ifade edilirken, şirketin savunmasının hükmü bozacak düzeyde olmadığı kaydedildi.

Otopilot sistemi tartışma konusu

2019’da meydana gelen ve ölümle sonuçlanan kazada, Tesla Model S’in otopilot modunun aktif olduğu belirtilmişti. Olay, Tesla’nın yarı otonom sürüş sistemiyle ilgili güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşımıştı.

243 milyon dolarlık tazminat kararı, Tesla’nın sürüş destek sistemlerine ilişkin hukuki sorumluluğu açısından emsal niteliğinde değerlendirilirken, şirketin bir üst mahkemeye başvurma hakkı ise devam ediyor.

Gelişmeler, yatırımcılar tarafından da yakından izleniyor. Nasdaq’ta işlem gören Tesla hisseleri (TSLA), kararın ardından dalgalı seyir izledi.