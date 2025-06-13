Söz konusu haftada bankacılık sektörünün toplam mevduatı 104 milyar 403 milyon liralık düşüşle 23 trilyon 150 milyar liradan 23 trilyon 46 milyar liraya geriledi. Mevduattaki düşüşün en dikkat çekici kısmı, hem Türk lirası hem de yabancı para cinsinden hesaplarda gerçekleşti.

TL cinsinden mevduatlar yüzde 0,5 oranında düşerek 12,7 trilyon liraya, yabancı para cinsinden mevduatlar ise yüzde 0,7 azalışla 7,4 trilyon liraya indi. Yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarında ise parite etkisinden arındırılmış verilere göre 2,6 milyar dolarlık bir azalma kaydedildi. Bu durum, dövize olan talebin azaldığını ya da dönüşlerin yaşandığını ortaya koyuyor.

Kredi Hacminde Yukarı Yönlü Hareket Sürüyor

Mevduattaki gerilemeye rağmen toplam kredi hacminde artış eğilimi devam etti. Bankacılık sektörünün (TCMB dahil) kredi hacmi, 5 Haziran haftasında 26 milyar 689 milyon lira artarak 18 trilyon 366 milyar liraya yükseldi.

Öte yandan, tüketici kredileri kaleminde ise sınırlı bir düşüş gözlendi. Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri geçen hafta yüzde 0,2 oranında gerileyerek 4 trilyon 480 milyar liraya düştü. Bu kalemin detaylarına bakıldığında:

Konut kredileri: 576,9 milyar TL

Taşıt kredileri: 60,7 milyar TL

İhtiyaç kredileri: 1,66 trilyon TL

Bireysel kredi kartları: 2,18 trilyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Son veriler, bankacılık sektöründe kredi büyümesinin sürdüğünü, ancak mevduat tarafında özellikle döviz hesaplarında belirgin bir azalma yaşandığını ortaya koyuyor. Bu durum, finansal sistemde likidite yönetimi ve kredi-mevduat dengesine ilişkin yeni stratejilerin önem kazandığını gösteriyor.