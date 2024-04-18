100 BİN TL'NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?
Peki en yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? Bankaların mevduat faizi oranları kaç oldu? 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte bankaların güncel mevduat faizi oranları...
Akbank
Faiz oranı: Yüzde 56
100 bin TL'nin aylık net getirisi: 4.664 TL
Vade sonu net bakiye: 104.664 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: Yüzde 58
100 bin TL'nin net getirisi: 4.831 TL
Vade sonu net bakiye: 104.831 TL
Denizbank
Faiz oranı: Yüzde 56
100 bin TL'nin aylık net getirisi: 4.664 TL
Vade sonu net bakiye: 104.664 TL
Fibabanka
Faiz oranı: Yüzde 59
100 bin TL'nin net getirisi: 4.914 TL
Vade sonu net bakiye: 104.914 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: Yüzde 51
100 bin TL'nin net getirisi: 4.248 TL
Vade sonu net bakiye: 104.248 TL
Halkbank
Faiz oranı: Yüzde 30
100 bin TL'nin net getirisi: 2.499 TL
Vade sonu net bakiye: 102.499 TL
ICBC Türkiye
Faiz oranı: Yüzde 48
100 bin TL'nin net getirisi: 3.998 TL
Vade sonu net bakiye: 103.998 TL
ING
Faiz oranı: Yüzde 55
100 bin TL'nin net getirisi: 4.581 TL
Vade sonu net bakiye: 104.581 TL
Odea Bank
Faiz oranı: Yüzde 53
100 bin TL'nin net getirisi: 4.414 TL
Vade sonu net bakiye: 104.414 TL
QNB Finansbank
Faiz oranı: Yüzde 51
100 bin TL'nin net getirisi: 4.248 TL
Vade sonu net bakiye: 104.248 TL
Şekerbank
Faiz oranı: Yüzde 27
100 bin TL'nin net getirisi: 2.249 TL
Vade sonu net bakiye: 102.249 TL
TEB
Faiz oranı: Yüzde 55
100 bin TL'nin net getirisi: 4.581 TL
Vade sonu net bakiye: 104.581 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: Yüzde 38
100 bin TL'nin net getirisi: 3.165 TL
Vade sonu net bakiye: 103.165 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: Yüzde 37
100 bin TL'nin net getirisi: 3.082 TL
Vade sonu net bakiye: 103.082 TL