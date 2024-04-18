100 BİN TL'NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?

Peki en yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? Bankaların mevduat faizi oranları kaç oldu? 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte bankaların güncel mevduat faizi oranları...

Akbank

Faiz oranı: Yüzde 56

100 bin TL'nin aylık net getirisi: 4.664 TL

Vade sonu net bakiye: 104.664 TL

Alternatif Bank

Faiz oranı: Yüzde 58

100 bin TL'nin net getirisi: 4.831 TL

Vade sonu net bakiye: 104.831 TL

Denizbank



Faiz oranı: Yüzde 56

100 bin TL'nin aylık net getirisi: 4.664 TL

Vade sonu net bakiye: 104.664 TL

Fibabanka



Faiz oranı: Yüzde 59

100 bin TL'nin net getirisi: 4.914 TL

Vade sonu net bakiye: 104.914 TL

Garanti BBVA



Faiz oranı: Yüzde 51

100 bin TL'nin net getirisi: 4.248 TL

Vade sonu net bakiye: 104.248 TL

Halkbank



Faiz oranı: Yüzde 30

100 bin TL'nin net getirisi: 2.499 TL

Vade sonu net bakiye: 102.499 TL

ICBC Türkiye

Faiz oranı: Yüzde 48

100 bin TL'nin net getirisi: 3.998 TL

Vade sonu net bakiye: 103.998 TL

ING



Faiz oranı: Yüzde 55

100 bin TL'nin net getirisi: 4.581 TL

Vade sonu net bakiye: 104.581 TL

Odea Bank



Faiz oranı: Yüzde 53

100 bin TL'nin net getirisi: 4.414 TL

Vade sonu net bakiye: 104.414 TL

QNB Finansbank



Faiz oranı: Yüzde 51

100 bin TL'nin net getirisi: 4.248 TL

Vade sonu net bakiye: 104.248 TL

Şekerbank



Faiz oranı: Yüzde 27

100 bin TL'nin net getirisi: 2.249 TL

Vade sonu net bakiye: 102.249 TL

TEB



Faiz oranı: Yüzde 55

100 bin TL'nin net getirisi: 4.581 TL

Vade sonu net bakiye: 104.581 TL

Yapı Kredi



Faiz oranı: Yüzde 38

100 bin TL'nin net getirisi: 3.165 TL

Vade sonu net bakiye: 103.165 TL

Ziraat Bankası



Faiz oranı: Yüzde 37

100 bin TL'nin net getirisi: 3.082 TL

Vade sonu net bakiye: 103.082 TL