Genel kurulun oldukça verimli geçtiğini vurgulayan Öztürk, Türk futbolunun adil yönetim ve saha içi performansla ön plana çıkması gerektiğini belirtti. VAR sistemine de değinen Öztürk, “Hakemin göremediği pozisyonlarda VAR devreye girmeli ama VAR’da da hata yapılırsa, o hakem bir daha görev almamalı” dedi.

“Osimhen mutlaka Galatasaray’da olmak istiyordur”

Galatasaray’ın transferdeki kararlı adımlarına dikkat çeken Öztürk, taraftarların heyecanla beklediği Victor Osimhen transferi hakkında da net konuştu. Daha önce Icardi örneğini hatırlatan Öztürk, Nijeryalı golcünün Galatasaray’a gelmek istediğine inandığını ifade etti.

“Osimhen mutlaka Galatasaray’da olmak istiyordur. Biz de onun bizde oynamasını istiyoruz. Gerekli teklifimizi Napoli’ye yaptık. Başkanımız ve Başkan Vekilimiz Abdullah Kavukçu süreci yakından takip ediyor. Bu iş 48 saat içinde netleşir,” diyen Öztürk, görüşmelerin olumlu ilerlediğinin sinyalini verdi.

Galatasaray’ın transfer dönemine hızlı girdiğini hatırlatan Öztürk, Bayern Münih ve Alman Milli Takımı’ndan bir yıldızın kadroya katıldığını hatırlatarak, “Burada asıl olan Galatasaray’dır. Her futbolcunun alternatifi vardır ama bizim Galatasaray sevgimizin alternatifi yoktur” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.