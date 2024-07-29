Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak atanmasının ardından 2019'dan bu yana söz konusu görevi yürüten Egemen Bağış'ın yeni görevinin ne olacağı merak konusu oldu.

FEYZİOĞLU PRAG BÜYÜKELÇİSİ OLDU

Dışişleri Bakan Hakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti. Karara göre; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Prag Büyükelçiliği'ne atandı. Feyzioğlu'nun yerine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim getirildi.

EGEMEN BAĞIŞ'A YENİ GÖREV VERİLECEK Mİ?

Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak atanmasının ardından akıllara bir soru geldi. 2019'dan bu yana Prag Büyükelçiliği görevini yürüten Egemen Bağış'a yeni görev verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.ÖZEL, FEYZİOĞLU'NA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan; geçtiğimiz hafta Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü etkinlikleri için adada bulunan CHP lideri Özgür Özel, kendisini karşılamayan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'na tepki göstermişti. Özel, "Kıbrıs'ta bir kusur yapıldıysa Kıbrıs'taki Türkiye'nin büyükelçisinindir. Bu tabi meslekten gelmemenin ve geldiği makamı hazmedememenin sonucudur. Bu konudaki rahatsızlığımızı Dışişleri Bakanlığı'na resmi olarak bildireceğiz" sözlerini kullanmıştı.

"KABİNE ÜYELERİYLE İLGİLENDİĞİM İÇİN ÖZEL'İ GÖRMEDİM"

Feyzioğlu ise karşılamanın görevleri olmadığını belirterek resepsiyonda kabine üyeleri ile ilgilendiği için Özgür Özel'i görmediğini belirtmişti. Feyzioğlu, "Çok basit bir cevabı var. Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık. Partilerin tamamını KKTC Meclisi karşıladı. Büyükelçilik olarak herkese yetişemedik, yetişemiyoruz. Bilaistisna Türkiye'den gelen bütün partileri KKTC Meclisi çağırdı. Onların davetlileri çünkü. Biz TBMM'nin gönderdiği heyetleri parti ayrımı yapmaksızın karşıladık. TBMM heyetlerinde CHP'liler de vardı İYİ Partililer de, hepsi vardı. Bu arada gazileri de karşılıyoruz. Eski ve yeni bakanlar geliyor. Arkadaşlarımız Ercan Havalimanı'nda yattı kalktı, ben dahil." ifadeleriyle Özel'e yanı vermişti.