Buzlanma ve Çığ Tehlikesi Uyarısı

Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra yer yer sis ve pus etkili olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor.

Hava Sıcaklıkları ve Rüzgar Durumu

Meteoroloji, doğu bölgelerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalacağını, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağını belirtti. Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun batısında ise sabah saatlerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.

Bazı İllerde Beklenen Hava Durumu

Ankara : Parçalı ve az bulutlu, 8°C

: Parçalı ve az bulutlu, 8°C İstanbul : Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu, 10°C

: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu, 10°C İzmir : Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, 15°C

: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, 15°C Adana : Az bulutlu ve açık, 20°C

: Az bulutlu ve açık, 20°C Antalya : Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, 22°C

: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, 22°C Samsun : Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, 9°C

: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, 9°C Trabzon : Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, 8°C

: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, 8°C Erzurum : Parçalı ve çok bulutlu, -3°C

: Parçalı ve çok bulutlu, -3°C Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, 11°C

Vatandaşların çığ tehlikesi, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor.