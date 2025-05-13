Kuvvetli Yağış Uyarısı

Özellikle Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Gaziantep'in batısı ve Kilis çevresinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerekiyor.

Rüzgar Hızı Artıyor

Rüzgarın; Marmara Bölgesi’nde kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu’da ise güney ve güneybatı yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarın etkili olacağı bölgelerde çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olunmalı.

Pus, Sis ve Toz Taşınımı Bekleniyor

Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'de pus ve yer yer sis görülecek. Ayrıca Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor, bu durumun görüş mesafesini azaltabileceği ve hava kalitesini düşürebileceği bildiriliyor.

Sıcaklıklar Güney ve Doğuda Düşüyor

Hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalması öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

İllere Göre Hava Durumu (Günün En Yüksek Sıcaklıklarıyla)