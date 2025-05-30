Açılışta konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentin sadece Türkiye için değil, aynı zamanda Ortadoğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Rusya ve Asya arasındaki ticaret için de stratejik bir kavşak noktası olduğunu vurguladı. Mersin Limanı’nın, Akdeniz’den İç Anadolu’ya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya kadar geniş bir hinterlandla Türkiye’nin lojistik gücünü temsil ettiğini belirten Vali Pehlivan, “Bu eşsiz coğrafyada konumlanan liman, ticaretin yanı sıra tüm sektörlerin gelişimine yön veren bir lokomotif görevi görüyor” dedi.

"Liman Geliştikçe Mersin Güçlendi"

Mersin Limanı’nın tarihine de değinen Vali Pehlivan, limanın köklerinin 19. yüzyılda Çukurova’daki tarım ürünlerinin batı pazarlarına taşınmasına dayandığını ifade etti. Limanın 2007 yılında MIP’ye devredilmesiyle birlikte atılım sürecine girdiğini söyleyen Pehlivan, “Bugün geldiğimiz noktada liman, dünyanın en büyük 100 limanı arasında 91. sıraya yerleşti. EMH2 yatırımıyla konteyner kapasitesi 2,6 milyon TEU’dan 3,6 milyon TEU’ya çıkarılacak. Mersin, Modern İpek Yolu’nun en kritik duraklarından biri haline geliyor” dedi.

Türkiye İhracatının Kalbi

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmetler Genel Müdürü Tarık Sönmez ise limanın Türkiye ihracatında üstlendiği role dikkat çekerek, yeni yatırımla birlikte ihracatçılar açısından zaman ve maliyet avantajı sağlanacağını belirtti. “Bu projeyle birlikte ihracatçılarımız, uluslararası pazarlarda çok daha rekabetçi bir konuma ulaşacak” diye konuştu.

Sadece Bir Genişleme Değil, Bir Dönüşüm

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh ise EMH2’nin yalnızca fiziki bir genişleme değil, aynı zamanda stratejik bir dönüşüm projesi olduğunu vurguladı. “Dijitalleşme, akıllı analiz sistemleri, düşük emisyon teknolojileri ve güneş enerjisi yatırımlarıyla her metrekareyi verimli hale getiriyoruz. Sürdürülebilirlik bizim için bir seçenek değil, zorunluluktur” diyen Singh, ikinci fazın bölgedeki lojistik standartları yeniden tanımlayacağını ifade etti.

450 Milyon Dolarlık Dev Yatırım

MIP Yönetim Kurulu Başkanı Vincent Ng ise EMH2 ile birlikte Mersin Limanı’nda yeni bir dönemin başladığını dile getirdi. Projenin 450 milyon doları aşan yatırımla limanın kapasitesini yüzde 30 oranında artıracağını belirten Ng, “Bu yatırım sadece liman sahasını değil, Mersin’in ekonomik ve sosyal yapısını da güçlendirecek. Terminalimizi daha çevreci, daha akıllı ve daha dayanıklı hale getirerek geleceğe hazırlıyoruz” dedi.

İstihdama Güçlü Katkı

Yeni rıhtım genişleme yatırımı sayesinde MIP, aynı anda 2 mega konteyner gemisine hizmet verebilecek kapasiteye ulaştı. Projeyle birlikte 500 kişiye doğrudan, 5 bin kişiye ise dolaylı istihdam sağlanması öngörülüyor. Limanın büyümesiyle kentteki üretim, ihracat ve lojistik zincirinin hız kazanması bekleniyor.

Törenin sonunda protokol üyeleri butonlara basarak projenin ilk fazını resmen hizmete açtı. Katılımcılara EMH2 maketinin yer aldığı özel bir tablo hediye edilirken, limana ilk yanaşan geminin kaptanına da plaket takdim edildi.

Açılış törenine, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Kamu-Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanı Ali Kamil Özmen, Singapur’un Ankara Büyükelçisi Li Peng Kok, il protokolü ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.