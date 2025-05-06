Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı reel kur endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre 1,55 puan azalarak 72,12 seviyesine geriledi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı reel kur ise 2,34 puanlık düşüşle 93,22 oldu.

Gerilemenin temelinde, tüketici fiyatlarındaki artışa rağmen, döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketin daha güçlü olması etkili oldu. Nisan ayında ABD doları, TL karşısında ortalama %2,84; Euro ise %6,96 oranında değer kazandı. Aynı dönemde TÜFE %3,00, Yi-ÜFE ise %2,76 oranında arttı.

Bu veriler, Türkiye TÜFE’sindeki artışın reel kur üzerinde yukarı yönlü baskı oluştursa da, nominal kurdaki hızlı yükselişin ve dünya genelinde fiyat endekslerinin etkisinin REK endeksini aşağıya çektiğini ortaya koydu.

Ekonomistler, reel kurun gerilemesinin Türkiye’nin fiyat rekabetçiliği açısından ihracatçı sektörler için kısa vadede avantaj yaratabileceğine dikkat çekiyor. Ancak TL’nin reel değer kaybının sürdürülebilirliği, enflasyonla mücadele politikalarının başarısı ve döviz kurundaki oynaklıkla yakından ilişkili.