Türkiye ağır ticari araç sanayisinin öncü markası Mercedes-Benz Türk, yolcu taşımacılığı ve turizm sektörlerinde yıldızlı teslimatlarına devam ediyor. 1997 yılından bu yana şehirler arası yolcu taşımacılığının hızla büyüyen markalarından olan Lüks Artvin Seyahat, filosunu Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ürettiği Mercedes-Benz Tourismo model otobüslerle güçlendirdi.

Teslimat töreni Hasmer Düzce’de gerçekleştirildi!

Artvin, Ankara, İstanbul ve Bursa hatları arasında faaliyetlerini sürdüren Lüks Artvin Seyahat, filosunu 5 yeni Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+1 ile büyüttü. Yeni araçların teslimatı için Hasmer Otomotiv Yatırım ve Pazarlama A.Ş.’nin Düzce’deki lokasyonunda gerçekleştirilen tören, Lüks Artvin Seyahat Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Aydemir, Hasmer Otomotiv Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zafer Sağlam, Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış Operasyonları Grup Müdürü Özgür Taşgın, Mercedes-Benz Türk Busstore Grup Müdürü Hakan Daşdemir, Mercedes-Benz Türk Satış Sonrası Hizmetler Teknik Grup Müdürü Cihan Tömek ve Mercedes-Benz Kamyon Finansman Otobüs ve Fuso Satış Pazarlama Müdürü Kemal Üşenmez’in olduğu kapsamlı bir katılımla gerçekleştirildi.

Törende konuşma yapan Lüks Artvin Seyahat Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Aydemir, “1997 yılından bu yana ‘şehrin firması’ mottosu ile kurulan Lüks Artvin Seyahat olarak, benimsediğimiz sürekli yenilik kavramı ile her sene düzenli olarak filo yenileme çalışmaları yapıyoruz. Bu süreçte, Mercedes-Benz Türk ile çalışmamızın birçok sebebi var.

Araç alım sürecindeki dostane yaklaşımları, doğru tavsiyelerde bulunmaları, satış sonrası süreçlerde tıpkı satış sürecindeki gibi yüksek kalite bir hizmet alıyor olmamız gibi birçok neden tercihimizi Mercedes-Benz Türk’ten yana kullanmamıza sebep oluyor. Satın aldığımız araçların ikinci el satış noktasında çok rahat bir şekilde satılıyor olması da bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu sebeplerden yola çıkarak kurulduğumuz günden bu yana filomuzun tamamını Mercedes yıldızlı otobüslerle donattık; yıldızlı araçlarımızdan oluşan filomuzun yaş ortalaması ise 1’den düşük. Bu da devamlı yaptığımız yeni araç yatırımının güzel bir sonucu” dedi.

Hasmer Otomotiv Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zafer Sağlam ise, “Lüks Artvin Seyahat ile 2017 yılından bu yana devam eden iş birliğimiz çerçevesinde satış, satış sonrası destek ve sürekli gelişimle taçlanan sağlam bir ortaklık kurduk. Bugün teslimatını gerçekleştirdiğimiz 5 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+1 otobüsün satış işlemlerini gerçekleştirmekten dolayı son derece gururluyuz. Böylesine değerli ve köklü bir firma ile yıllardır devam eden bir iş birliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Geçmişten bugüne güçlenerek büyüyen iş ortaklığımızın daha uzun yıllar aralıksız şekilde devam edeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Birlikte birçok başarıya daha imzamızı atacağız!

Lüks Artvin Seyahat ile uzun soluklu iş birliklerinde yeni bir adım daha attıklarını ifade eden Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy ise, şunları söyledi: “Bugün Lüks Artvin Seyahat’e 5 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+1 otobüsümüzün teslimatını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Yaptığımız yeni teslimatla, uzun süredir devam eden iş birliğimize yıldızı parlayan yeni bir değer katıyoruz. Lüks Artvin Seyahat’in filosunun tamamını oluşturan Mercedes-Benz markalı otobüsleri bizlere duyulan güvenin bir göstergesi olarak görüyoruz.

Bizler de bu güveni müşterilerimizin beklentilerini karşılayacak çözümlerimizle, her zaman en üst düzeyde performans, güvenlik ve verimlilik sunmaya devam ederek, pekiştirmeye devam edeceğiz. Gelecek dönemde de iş birliğimizin güçlenerek devam etmesini diliyor ve birlikte daha birçok başarıya imza atacağımıza inanıyorum.”

Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu ise “Mercedes-Benz Türk olarak satış öncesindeki finansman sürecinde ve satış sonrası hizmetlerimizle de müşterilerimizin yanındayız. Biliyoruz ki değerli müşterilerimiz, Mercedes-Benz yıldızına sahip otobüsleri tercih ederken otobüslerimizin sahip olduğu teknik donanımlar kadar, onlara her koşulda verdiğimiz güveni de satın alıyorlar. Gelecekte de aramızdaki iş birliğini ve bize duydukları güveni korumayı hedefliyoruz” dedi.