Göçün Kalbi İstanbul Boğazı'nda Atıyor

"Leylek Dede" lakabıyla tanınan 81 yaşındaki araştırmacı Fikret Can, İstanbul'un küresel ölçekteki stratejik önemine dikkat çekiyor. Yaklaşık 20 yıldır bu eşsiz canlıları gözlemleyen Can’a göre, Avrupa leylek popülasyonunun %90'ı, daha kısa rotalar olmasına rağmen İstanbul güzergahını tercih ediyor.

Neden İstanbul?

Termal Hava Akımları: Leylekler deniz üzerinden uçmak yerine, karaların üzerindeki ısınan hava akımlarını (termal) kullanarak süzülürler.

Doğal Köprü: Cebelitarık ile birlikte dünyadaki iki ana geçiş noktasından biri olan İstanbul, kuşlar için en güvenli karayolu bağlantısını sunuyor.

Osmanlı'dan Günümüze "Leylek Sevgisi"

Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise kültürel mirasımız. Fikret Can, Osmanlı döneminde kurulan ve dünyanın ilk hayvan hastanelerinden biri sayılan Gurabahane-i Laklakan'ı (Düşkün Leylekler Evi) hatırlatıyor. Geçmişte Avrupa'da leylekler avlanırken, Anadolu topraklarında yaralı kuşlar için hastaneler kurulması, bu toprakların doğaya olan kadim saygısını özetliyor.

Vatandaşlara Kritik Uyarı: "Dinlenirken Rahatsız Etmeyin"

Özellikle Arnavutköy, Sazlıbosna ve Çatalca gibi sulak alanlarda mola veren sürüler için Fikret Can'dan hayati bir uyarı var:

"Bu kuşlar 10-15 bin kilometrelik bir yoldan geliyorlar. Akşamları dinlenmek için yere indiklerinde onlara yaklaşmayın. Beslemek amacıyla bile olsa rahatsız edilmemeleri gerekiyor; çünkü kanatlarını dinlendirmeleri hayatta kalmaları için kritik önem taşıyor."

Özetle: İstanbul sadece insanların değil, her yıl yaklaşık 1 milyon leyleğin de vazgeçilmez rotası. Şehrin kuzeyindeki çayırlık alanlar, bu yorgun yolcuların en önemli yaşam koridoru olmaya devam ediyor.