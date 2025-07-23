Eğitim alanında sürdürülebilir ve geniş kapsamlı sosyal fayda projeleri hayata geçiren Mercedes-Benz Türk, staj programlarıyla öğrencilere destek olmayı ve sektör için nitelikli işgücünün yetişmesine katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda, Mercedes-Benz Türk’ün uzun dönem staj programı PEP (Professional Experience Program) ve zorunlu yaz staj programı Summer Stars başladı.

Mercedes-Benz Türk’ten Genç Profesyonellere 23 Yıldır Süren Destek: PEP Programı

Mercedes-Benz Türk, 23 yıldır başarıyla yürüttüğü PEP (Professional Experience Program) ile üniversite son sınıf ve yüksek lisans öğrencilerine profesyonel iş yaşamına adım atma fırsatı sunuyor. Bu kapsamda öğrenciler, ilgi duydukları ve yeteneklerini geliştirebilecekleri alanlarda 12 ay boyunca yarı zamanlı olarak çalışma imkânı elde ediyor.

PEP programı, katılımcılara yalnızca iş deneyimi kazandırmakla kalmıyor; aynı zamanda Mercedes-Benz Türk’ün kurumsal kültürünü tanıma, gerçek iş ortamını gözlemleme ve projeler aracılığıyla potansiyellerini ortaya koyma şansı da veriyor. Program kapsamında iş yetkinliklerini geliştiren PEP katılımcıları, aynı zamanda vaka çalışmaları, eğitimler, mentörlük oturumları, yetenek kampı, kariyer sohbetleri, fabrika turları ve proje sunumları gibi birçok gelişim odaklı etkinliğe de katılıyor. Öğrenciler, tercihleri doğrultusunda üretim, satış-pazarlama, Ar-Ge, satış sonrası hizmetler, bilgi teknolojileri (IT) ve finans, muhasebe, insan kaynakları, satın alma, kurumsal iletişim gibi farklı departmanlarda görev alabiliyor.

Programa kabul edilen öğrenciler, en az bir yabancı dile hâkim, üniversitelerin son sınıfında öğrenim gören ve Mercedes-Benz Türk’ün titizlikle yürüttüğü seçim süreçlerinden başarıyla geçen adaylardan oluşuyor. Bu ekip, gelecekteki yeni mezun istihdamı için öncelikli aday havuzunu da oluşturuyor.

İstanbul’da 2 Temmuz’da, Aksaray’da ise 8 Temmuz tarihinde başlayan ve bir sene sürecek olan program Haziran 2026’da sona erecek.

Summer Stars: Genç Yeteneklere Kariyer Yolculuklarında Işık Tutuyor

Sosyal fayda çatısını eğitimin, fırsat eşitliğinin, kültür-sanatın ve sporun daima yanında olmak üzere belirleyen Mercedes-Benz Türk, gençlere yatırım yaparak geleceğin istihdamını şekillendirmeye devam ediyor. Bu vizyon doğrultusunda hayata geçirilen “Summer Stars” Zorunlu Yaz Dönemi Staj Programı, gençlerin profesyonel iş hayatıyla tanışmalarına olanak tanıyor.

2 Temmuz’da başlayan programın ilk dönemi, 6 hafta sürecek. Katılımcı öğrenciler; otobüs ve kamyon Ar-Ge, üretim, bilgi teknolojileri, satış, satış sonrası hizmetler, finans & muhasebe, insan kaynakları ve kurumsal iletişim gibi birçok farklı departmanda staj yapma imkânı bulacak. Program süresince gençler, eğitim oturumlarına, fabrika turlarına ve çeşitli gelişim etkinliklerine katılacak.

Staj sürecinin sonunda öğrenciler, teorik bilgilerini pratikte uygulama, alanlarında daha derinlemesine bilgi edinme ve iletişim ile sunum becerilerini geliştirme fırsatı yakalayacakları proje sunumlarını gerçekleştirecek.

Bu yıl, 13 Ağustos’ta tamamlanacak olan birinci dönemin hemen ardından, ikinci dönem staj programı 18 Ağustos’ta başlayacak ve 26 Eylül’de sona erecek.