Kamu çalışanlarına özel olarak temmuz ayında yapılacak ek zamla beraber 3600 ek gösterge piyangosunun vurulacağı müjdesi verildi.



Bu düzenlemeyle beraber memur, şef, tekniker, birinci dereceye gelen kamu görevlileri 3600 ek göstergeye dahil edileceği müjdesi verildi.



Yeni düzenlemelerle beraber ilk seviyede 470 binin üzerinde memur alımı yapılırken 600 puanlık bir artışla 25 yıllık çalışanın aylığına yaklaşık 2.115 TL ilave edilerek ikramiyelerde 53 bin artış olmasına yol açıldı.



Maaşlara gelen zamlara bir ilavede refah payından geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 7500 TL üzerinde emekli aylığı alan 6 milyon emekliye refah payı eklenmesi konusunda çalışmalara başladı.



Emeklilerin taban maaşlarında kademeli zam oranı gündeme gelirken daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranından yüksek tutulacağı duyuruldu.



Emekli maaşına gelecek olan zamlar beraber 7.500 - 10 bin TL, 10 bin - 15 bin TL, 15 bin - 20 bin TL üzerinde kademeli olarak belirlenirken bugün 12 bin TL seviyelerinde olan en düşük memur maaşı gelen zamlarla beraber 22 bin TL seviyelerine çıkartılırken asgari ücret ise 10 bin TL seviyesinde yer alacak.



MEMUR ZAMMI ARTIŞI

Enflasyon farkı + Toplu sözleşme zammı

Refah payı

Seyyanen artış

Memura kira yardımı



EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN 3'LÜ ARTIŞ

En düşük emekli maaşı yükselecek

6 aylık enflasyon oranı ile Temmuz zammı

Refah payı



EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi üzerinde değerlendirmeler yapılırken yeni rakamlar için formüller geliştirildi. 2.500 TL ve 3 bin TL aralığında olan yeni ikramiyelerin getirilmesi tahminler arasında.

10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak emekli zammı belirlenecek.

10 bin-15 bin TL = Yüzde 45

15 bin-20 bin TL = Yüzde 40

20 bin ve üzeri = Yüzde 35

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Emekli bayram ikramiyelerinde Ramazan Bayramı öncesinde 1100 TL'den yüzde 82 artış yapılmasıyla güncel rakam 2 bin TL olarak güncellendi. Mart ayıyla beraber emeklilik için başvuruda bulunan milyonlarca EYT'liler dahil 15 milyondan fazla emekliye bu tutar ödenmesi yapıldı.

Maaş bağlama işlemleri tamamlanmayan EYT'liler için ise hak yok olurken bu tutar işlemlerin tamamlanmasıyla hesaplara aktarılacaktır.