Velilerden "Ders Kitabı" İçin Ücret Alınmayacak

3 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, özel okulların velilerden ders kitabı adı altında ücret talep etmeleri yasaklandı. Yeni düzenleme, kitapların ücretsiz dağıtılması ve yalnızca Bakanlık onaylı kaynakların kullanılması esasına dayanıyor.

Yanlış Öğrenmenin Önüne Geçilmesi Hedefleniyor

Bu düzenleme ile Bakanlık denetiminden geçmeyen kaynakların kullanımının engellenmesi ve müfredatla uyumlu, doğru içeriklerin öğrencilere sunulması amaçlanıyor. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın onayından geçen kitaplar ciddi bir inceleme sürecine tabi tutuluyor ve bu sayede eğitim kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Merkezi Sınavlarda MEB Kitapları Rehber Olacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, merkezi sınavların hazırlanmasında, MEB onaylı kitapların rehber olarak kullanılacağını ifade etti. LGS, YKS ve diğer merkezi sınav sorularının hazırlanmasında, Bakanlıkça belirlenen öğretim programlarının esas alınacağına dikkat çekildi.

Denetimler ve Yaptırımlar

Bakanlık, özel okullarda ücretsiz dağıtılan kitapların kullanılıp kullanılmadığını ve velilerden ücret talep edilip edilmediğini denetleyecek. Mevzuata aykırı hareket eden kurumlar için cezai müeyyideler uygulanacak. İlk ihlalde idari para cezası verilirken, tekrar durumunda asgari ücretin 20 katına kadar ceza ve kurum ruhsatının iptaline kadar varan yaptırımlar uygulanabilecek.

Bu düzenleme, hem öğrencilerin doğru kaynaklara erişimini sağlamak hem de velilerin ekonomik yükünü azaltmak için hayata geçirildi.