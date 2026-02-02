KOBİ’lerin Sanal POS’ta en çok tercih ettiği ödeme kuruluşu PayTR, hem online hem de fiziki mağazası olan işletmelerin büyüme yolculuğunda Sanal POS dışında, Fiziki POS, Linkle Ödeme, NeoPOS (SoftPOS), Mobil Operatörle Ödeme, Pazaryeri Çözümü, Kart Saklama, Havale /EFT, Abonelik Yöntemi, Mobil POS gibi yeni nesil ödeme çözümleriyle yer almaya devam ediyor. Türkiye fintek ekosisteminin köklü oyuncularından PayTR, 2025 yılını ölçeklenebilir büyüme, güçlü finansal performans ve teknoloji yatırımları odağında tamamladı.

Sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda 2025’te de teknoloji ve istihdama yönelik yatırımlarını artıran PayTR, yılı işlem hacminde yüzde 106’lık büyüme ile kapattı. Yıl boyunca her gün 97 yeni üye iş yeri kazanarak, yüzde 27’lik bir artışla 190 bin üye iş yerine ulaştı. 2025 yılında kadın girişimcileri desteklemek için hayata geçirilen PayTR Sanal POS’ta 50.000 TL’ye kadar tek çekim işlemlerinde 7 gün valörlü ve %0 komisyon kampanyasından 764 işletme faydalandı. PayTR, bu yıl da devam eden %0 komisyon kampanyasıyla kadınların ekonomik hayata katılımını destekleyerek sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğe katkı sunmaya devam edecek. Kadın girişimciliğinin desteklenmesini, kapsayıcı büyümenin ve sağlıklı bir finansal ekosistemin temel unsurlarından biri olarak gören PayTR, yeni dönemde fırsat eşitliğini odağına alan projelerle bu etki alanını genişletmeyi hedefliyor.

KOBİ’lerin Güveni ve İşlem Hacmi Paralel Büyüdü

2025 yılında güvenli ve kesintisiz ödeme deneyimine yönelik talep hem işletmeler hem de tüketiciler tarafında artış göstermeye devam etti. Her gün 97 yeni üye işyerini ödeme çözümleri ile buluşturan PayTR üye işyeri adedini yüzde 27 artırarak 190.000’e ulaşırken, 2025’te işlem hacmini yüzde 106 büyüme ile kapattı. PayTR verilerine göre kayıtlı kart adedi yüzde 17 artışla 17,8 milyona ulaştı. Bu artış, PayTR altyapısına duyulan güvenin ve kullanıcı alışkanlıklarındaki dijitalleşmenin somut bir göstergesi oldu. PayTR’ın yenilikçi ödeme çözümleri; NFC özellikli Android cihazları POS’a dönüştüren NeoPOS ve VUK uyumlu NeoPOS+ ile uzaktan ve sosyal ticaret yapan işletmelerin tercih ettiği PayTR Linkle Ödeme, büyümede önemli bir pay aldı. Yeni nesil bu ödeme çözümlerinin toplam işlem hacmi içindeki payı yüzde 12 olarak gerçekleşti.

Taksitli işlemlerin hacminde yüzde 209 büyüme

2025 yılı, tüketicilerin ödeme alışkanlıklarında taksitli işlemlerin belirgin şekilde öne çıktığı bir dönem oldu. PayTR verilerine göre taksitli işlemlerin hacmi yüzde 209 büyürken, peşin işlemlerdeki artış yüzde 68 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde banka kartı işlemleri yüzde 64, kredi kartı işlemleri ise yüzde 117 oranında arttı. Sektörel kırılımda yılın en çok büyüyen kategorileri gıda, otomotiv ve oto yedek parça, kozmetik ve kişisel bakım oldu.

PayTR, Ar-Ge Merkezi tesciliyle yapay zeka projelerine hız verdi

Bugün Türkiye’nin dört bir yanındaki KOBİ’lere güvenli ödeme çözümleriyle hizmet veren PayTR, Türkiye’nin tüm illerinde işlem hacmini artırmaya devam etti. 2025, PayTR’ın Ar-Ge Merkezi’nin tescillenmesiyle birlikte AI odaklı projelerini hızlandırdığı bir yıl oldu. Yılı yine başarılarla kapatan, sektörel birçok kategoride listelere giren ve değerli ödüllere layık görülen PayTR, Bilişim 500 araştırmasında 46’ncı sıraya yükseldi, İzmir’de zirvedeki yerini korudu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da iletişim ve marka yatırımlarımlarına devam etti. KOBİ’lerin ticari hayatlarında karşılaştıkları zorluklara PayTR çözümleriyle nasıl uyum sağlayabileceklerini anlatan “PayTR’la Normal” iletişim kampanyası, MasterCard PSM Awards’ta “En İyi Tutundurma – Pazarlama Başarısı” kategorisinde bronz ödüle layık görüldü. Ayrıca Pazarlama Türkiye tarafından bu yıl altıncı kez gerçekleştirilen ve kazananın halk oylamasıyla belirlendiği E-Ticaret Ödülleri’nde “Yılın Fintech Şirketi” seçildi.

PayTR CEO’su Merve Tezel: “Fintek dünyasında gerçek farkı yaratan şey, güvenle ölçeklenebilme becerisi.”

“Biz PayTR’da 16 yıldır KOBİ’lerle kurduğumuz güven ilişkisini, teknoloji yatırımlarımızın merkezine koyuyoruz. Yapay zekâyı bir vitrin unsuru olarak değil; sahteciliği önleyen, riskleri yöneten ve işletmelerin ödeme süreçlerini kesintisiz hale getiren stratejik bir araç olarak ele alıyoruz. 2025 yılında Ar-Ge Merkezi tescili alan sayılı ödeme kuruluşlarından biri olarak, yapay zekâ ve veri odaklı projelerimize hız verdik. Bu yatırımlarımızı regülasyonlarla tam uyumlu, şeffaf ve sürdürülebilir bir büyüme anlayışıyla hayata geçiriyoruz. Çünkü ödeme sektöründe inovasyon, ancak güvenle birlikte anlam kazanıyor. Bugün 190 bini aşkın üye iş yerine hizmet veren bir ödeme kuruluşu olarak sorumluluğumuzun farkındayız. 2026’da da yeni ürün ve hizmetlerimizle işletmelerin ticari hayatını kolaylaştırmaya, çok kanallı ve entegre ödeme deneyimini daha akıllı hale getirmeye devam edeceğiz. PayTR olarak hedefimiz; en sağlam ve en güvenilir şekilde büyüyen ve üye işyerlerimizin büyümesine katkı sağlayan fintek olmak.”