Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile deplasmanda karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi 2 gol kaydetti geldi. Mücadelenin 29. dakikasında Derrick Köhn’ün ceza sahası dışı sol tarafından ortasında kale önünde bulunan Icardi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı. Maçın 51. dakikasında Lucas Torreira’nın sağ kanattan ortasında kale önünde bulunan Arjantinli futbolcu, kale önünde topuğuyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-0 oldu.

31 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki gol sayısını 25’e çıkardı ve sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Mücadeleye 11’de başlayan Icardi 90 dakika sahada kaldı.