Pazartesi günü 3 dakika arayla peş peşe 2 depremle sarsılan Marmara Denizi'nde sismik hareketlilik devam ediyor. Hatırlanacağı gibi Marmara Denizi'nde Pazartesi günü merkez üssü Gemlik Körfezi olan 5,1 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Başta Bursa, İstanbul, Yalova, Balıkesir ve Tekirdağ'da hissedilen 3 dakika arayla meydana gelen bu iki depremin ardından Marmara Denizi'ndeki sismik hareketlilik devam ediyor.

Dün öğlen saatlerinde de yine merkez üssü Gemlik Körfezi olan 3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Yaşanan depremler Marmara Bölgesi için yeniden korku dolu anların yaşanmasına yol açarken uzmanlar bölgedeki artçı depremlerin devam edebileceğini açıklamıştı. Öyle de oldu...

Marmara Denizi'nde peş peşe depremler meydana geldi. AFAD, saat 02.29'da 2.8 ve 03.31'de 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD verilerine göre ilk deprem saat 02.29'da meydana geldi. Depremin merkez üssü Bursa Mudanya'nın 4 km açığı olarak belirlenirken büyüklüğü 2.8 olarak açıklandı.

İkinci deprem saat 03.31'de meydana geldi. Depremin merkez üssü Yalova Çınarcık, büyüklüğü ise 2.1 olarak duyuruldu.

Bu açıklamanın ardından Pazartesi günü 5,1 büyüklüğündeki ilk depremin ardından 24 saatte 100'ün üstünde farklı büyüklerde artçı depremler yaşanmıştı.

AFAD yetkilisinden yeni artçılar uyarısı

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof.Dr. Orhan Tatar, Pazartesi günü meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada "Kırılmayı bekleyen Marmara'da çok fay var. Bu fayın karakterini de öğrendiğimizde her şey daha net olarak ortaya çıkacak. Artçı sarsıntılar da olabilir. Kırılmayı bekleyen birçok akitf fay var. Ne zaman ne büyüklükte bir deprem olacağını sormanın bir mantığı yok artık" demişti.