Meta CEO'su ve Facebook'un kurucu ortağı Mark Zuckerberg, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde 206,2 milyar dolarlık net servetiyle Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin ikinci insanı oldu.

Eski Amazon CEO'su Jeff Bezos'un net serveti 205,1 milyar dolarda kalırken, Zuckerberg'in Meta’daki yüzde 13'lük hissesiyle elde ettiği bu servet, onu Tesla CEO'su Elon Musk'ın ardından en zengin ikinci kişi konumuna taşıdı.

Meta hisseleri rekor kırdı

Meta hisseleri Perşembe günü 582,77 dolarla rekor seviyeden kapandı. Bu, hisselerin Ocak ayında 346,29 dolardan işlem gördüğü zamana kıyasla yaklaşık yüzde 68’lik bir artışa işaret ediyor.

Zuckerberg'in net serveti ise yılbaşından bu yana 78 milyar dolar artarak en zengin 500 kişinin takip edildiği Bloomberg Endeksi'nde en fazla kazanç sağlayan kişi oldu.

Zuckerberg, şu an yaklaşık 50 milyar dolarlık farkla dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk'ın arkasında yer alıyor.