Mardin’in Artuklu ilçesinde UEFA standartlarında yapımı sürdürülen doğal çim yüzeyli futbol sahasında sona gelinirken, tesisin kısa sürede kullanıma açılması bekleniyor.

Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’un destekleriyle yürütülen spor yatırımları kapsamında Artuklu ilçesi Hamzabey Mahallesi’nde inşa edilen doğal çim yüzeyli futbol sahasında önemli ilerleme kaydedildi. Çim serim çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiği sahada, sporcular için hazırlanan soyunma odalarıyla dinlenme alanlarının da yapımı bitirildi.

Uluslararası standartlarda ve UEFA kriterlerine uygun şekilde yapılan tesis; gençlerin modern, güvenli ve sağlıklı ortamlarda spor yapabilmesine imkan sunacak. Sahanın, Mardin’de hem amatör hem de profesyonel spor faaliyetlerine yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.

Yeni tesisin aynı zamanda çeşitli turnuva ve organizasyonlara da ev sahipliği yaparak tüm Mardinlilere hizmet edeceği belirtiliyor. Böylece şehrin spor turizmine ve gençlerin sportif gelişimine önemli katkılar sağlanması hedefleniyor.

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi, gençlerin geleceğine yatırım yapmayı ve şehrin spor altyapısını güçlendirmeyi kararlılıkla sürdürdüklerini ifade ederek, çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağını bildirdi.