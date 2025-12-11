Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde oynadığı 8 maçı da kazanan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ligin 9. haftasında en yakın takipçisi Çorlu Belediyesi ile karşılaşacak.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’ndaki mücadele, 13 Aralık Cumartesi günü saat 18.00’de başlayacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, yaptığı açıklamada, sezona şampiyonluk hedefiyle başladıklarını belirtti.

Takımın namağlup yoluna devam ettiğini aktaran Zengin, "Takımımızın performansından çok memnunuz ve inşallah bu yıl hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız. Her maçta salonumuz dolup taşıyor. Bu hafta en yakın rakibimiz Çorlu Belediyesini konuk edeceğiz. Bu mücadelede en büyük gücümüz yine taraftarımız olacak. Tüm basketbolseverleri takımımızı desteklemeye, yanımızda olmaya davet ediyoruz" dedi.