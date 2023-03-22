Mardin’de zabıta ekiplerinden Ramazan ayı öncesi sıkı denetim

Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan ayı alışverişi dolayısıyla denetimlerini sıklaştırdı. Hal, market, kasap ve semt pazarlarında fiyat denetimi terazi ölçümleme kontrolü, raf-kasa fiyat kontrolü ve son kullanma tarihi denetimi yaptı. Ekipler, Ramazan ayı arifesinde semt pazarları, market ve kasap fırınlarda denetimlerini gerçekleştirdi. Raf-kasa, hijyen ve fiyat kontrolü ile ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrollerini yapan ekipler, vatandaşların gıdalara, daha güvenli, sağlıklı ve güvenilir şekilde ulaşmasını sağlamaya çalışıyor.