Mardin’de tespit edilen 50 bin aileye gıda kolisi dağıtımına başlandı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, sosyal inceleme sonucu tespit ettiği 50 bin ihtiyaç sahibi aileye Ramazan ayı dolayısıyla gıda kolisi dağıtımına başladı.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi ve hasta vatandaşlara yönelik desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Mardin Büyükşehir Belediyesi; bolluk, bereket, dayanışma ve paylaşma ayı olan Ramazan ayında, şehir genelinde sosyal inceleme sonucu önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ve depremzede ailelere 50 bin gıda kolisi ulaştırıyor. Ramazan ayından önce ulaştırılmaya başlanan yardımlar iki koliden oluşuyor. Sosyal Hizmet Daire Başkanlığınca hazırlanan gıda kolisi içerisinde şeker, çay, makarna, pirinç, nohut, fasulye, kahvaltılık, yağ gibi temel gıda malzemeleri bulunurken, paketler ekiplerce vatandaşların evlerine ulaştırılarak sahiplerine teslim ediliyor.

Bu anlamlı ayda depremzede vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadıklarını ifade eden Mardin Valisi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, "Ramazan ayı birlik, beraberlik ve yardımlaşma ayıdır. Bu anlamlı ayda, Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelere ile evlerde kalan depremzede vatandaşlara yardımcı olmak için gıda kolisi dağıtımı dağıtıyoruz. Bu kolilerde, temel gıda ürünleri ve diğer malzemeler yer alıyor. Vatandaşlarımızın yanında olmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.