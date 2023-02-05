Mardin’de kar yağışını rağmen imza gününe yoğun ilgi

Mardin ve bölgenin en büyük karma projesi olan Mardian MALL Alışveriş Merkezi, genç yazar Miraç Çağrı Aktaşı kitap festivali çerçevesinde imza gününde binlerce okuruyla buluşturdu.

Genç yaşında peş peşe yazdığı dduygusal içerikli kitaplarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Miraç Çağrı Aktaş, Mardin’de düzenlenen imza gününde sevenleriyle bir araya geldi. Aktaş’ı görmek ve kitaplarını imzalatmak isteyen yüzlerce hayranı uzun kuyruklar oluşturdu. İmza programından önce tüm okurlarının kitaplarını imzalayacağını belirten Aktaş, sadece korsan kitapları imzalamayacağını duyurdu.

Çağrı Aktaş Mardin’de ilk defa bulunduğunu belirterek, “İlk kez Mardin’de imza günü için buradaki okurlarımızla buluştuk. Kötü hava şartları biraz sürpriz oldu. Yoğun kar yağışına rağmen gelen okurlarımızın desteğini hissetmek çok özel. Gelemeyen çok okurumuz oldu, onlarla da en yakın zamanda görüşme fırsatımız olur umarım. AVM yönetimine de bize evdeymişiz hissiyatını yaşattıklarını için her birine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.