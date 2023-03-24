Mardin’de depremzede çocuklar Ramazan şenliğinde doyasıya eğlendi

Mardin Artuklu Üniversitesi, deprem nedeniyle kentte gelen depremzede aileler ve çocuklarına yönelik Ramazan şenlikleri programı hazırladı.

Ramazan ayı boyunca devam edecek şenliklerin ilk programı Ramazan’ın ilk günü üniversite kampüsünde gerçekleştirildi. Etkinliğe, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversite üst yönetimi, depremzede çocuklar ve aileleri katıldı.

Deprem bölgelerinden Mardin’e gelen yüzlerce çocuk Nasrettin Hoca, Hacivat ile Karagöz, Aşık ile Maşuk, palyaço, davulcu, müzikli sahne gösterileri ve geleneksel çocuk oyunlarıyla doyasıya eğlendi. Deprem çocuklarının yaşadıkları coşku ve mutluluk ailelerini de mutlu etti. Şenlik alanında ayrıca çocuklar için boyama etkinlikleri, oyun hamuru faaliyetlerinin yaptırıldığı sanat atölyeleri de oluşturuldu. Çocuklar istedikleri zaman eğlenceye kısa bir ara vererek sanat atölyelerinde keyifli vakitler geçirdi.