Mardin’de 5 mahallede elektrik kesintisi

Mardin’in Derik ilçesine bağlı 5 mahallede elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Dicle Elektrik A.Ş Mardin İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler duyuruldu. Açıklamada, "Dikmen-l Trafo Merkezi barası ile irtibatlı F18 Atlı fideri üzerinde bulunan trafolarda özel müşteriler ekipleri tarafınca yapılacak olan çalışmalar nedeniyle 23 Mart 2023 Perşembe günü 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu çalışmalar doğrultusunda Derik ilçesinden: Atlı, Denktaş, Karataş, Kocatepe, İncesu Mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecektir" denildi.