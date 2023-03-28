Mardin’de 18 mahallede elektrik kesintisi olacak

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 18 mahallede elektrik kesintisi yaşanacağını bildirdi.

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Sistem İşletme Yöneticiliği tarafından yapılan açıklamada, “Özel Müşteri ekipleri tarafınca yapılacak olan çalışmaları nedeniyle 29 Mart 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu çalışmalar doğrultusunda Mazıdağı ilçesinde; Gürgöze, Ömürlü, Arıköy, Ortaklı, Yukarıkonak, Yeşilköy, Duraklı, Kebapçı, Derecik, Aksu, Tarlacık, Kemerli, Bahçecik, Şenyuva, Engin, Dikyamaç, Yaprak Başı ve Düzova Mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecektir” denildi.