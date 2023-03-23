Mardin Valisi Demirtaş, ilk iftarını depremzede vatandaşlarla yaptı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Ramazan ayının ilk iftarını KYK yurdunda misafir edilen depremzede vatandaşlarımızla açtı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, deprem sonrası Mardin’e gelerek KYK Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu’nda misafir edilen depremzede vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Emniyet Müdür Mahmut Karabulut, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik ile Büyükşehir Belediyesinin bazı daire başkanları katıldı. Vali Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi, tarafından düzenlenen programda eşi Beyhan Demirtaş ile yemek dağıtarak depremzede vatandaşların Ramazan-ı Şerif aylarını kutladı.

“Hep yanınızda, hizmetinizde olacağız”

6 Şubat tarihinde 11 ilde çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığına değinerek depremlerde yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, “Asrın felaketi dediğimiz depremle karşı karşıya kaldık. İnsanlarımızı kaybettik, acılarımız var. Mardin Valisi olarak; tüm personelim, Büyükşehir Belediyesi, emniyetimiz ve jandarmamız ile sizleri burada misafir edeceğiz. Hep yanınızda, hizmetinizde olacağız. Burada kaldığınız sürece sizin rahat edebilmeniz için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Özellikle bunu bilmenizi istiyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.