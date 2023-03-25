Mardin Valisi Demirtaş “Devletimiz çok büyük bir seferberlik örneği gösterdi”

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş iftarını KYK yurdunda misafir edilen depremzede vatandaşlar ile birlikte açtı.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Necmettin Nas, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ve İl Müftüsü Ali Hayri Çelik katıldı. Depremzede vatandaşların ramazan ayını kutlayarak masaları tek tek dolaşıp afetzede vatandaşlar ile sohbet eden Vali Demirtaş, bölge için seferber olduklarını dile getirdi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başlayan programda konuşan Vali Demirtaş, 6 Şubat gününe çok büyük bir felaket ile uyandıklarını söyledi.

“Devletimiz çok büyük bir seferberlik örneği gösterdi”

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, deprem bölgesinden vatandaşların tahliyesi için devletin sefer olduğunu belirterek, “Çok yakın bir zamanda büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Asrın felaketi ile karşı karşıya kaldık. Ve bu bölgelerden çok sayıda vatandaşlarımızı da kaybettik. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum, mekânları cennet olsun, milletimizin başı sağ olsun. Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızı tahliye etmek için devletimiz çok büyük bir seferberlik örneği gösterdi” dedi.

“Allah nasip ederse devletimiz en yakın zamanda bu konutları yapıp sizlere teslim edecektir”

Devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini ve en kısa zamanda kalıcı konutların tamamlanacağını dile getiren Vali Demirtaş, “Bizler de Mardin olarak vatandaşlarımıza yardım etmek için seferberlik başlattık. Yurtlarımızı, misafirhanelerimizi, evlerimizi ve otellerimizi sizlere açtık. Çok şükür bugün bu yurtta birlikte Ramazan’ı yaşamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Kısmet olursa burada Ramazan ayında beraber olacağız. Ramazan’dan sonra da beraber olacağız. Ben de Gaziantep Nurdağı’nda koordinatör vali olarak görevliydim. Orada iken bir taraftan çadırların kurulması için, bir taraftan konteyner kentlerin oluşturulması için, bir taraftan da size kalıcı konutlar yapmak için temeller atıldı. Merak etmeyin inşallah, Allah nasip ederse devletimiz en yakın zamanda bu konutları yapıp sizlere teslim edecektir. Ben tekrardan hepinize hayırlı Ramazanlar diliyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.