Kızıltepe’de iftar saatinde kavga: 1 ölü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi’nde iki kişi arasında akşam iftar saatinde daha önceki bir husumete dayalı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Halil Çınar (50) hayatını kaybetti. Çınar’ın cenazesi Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.