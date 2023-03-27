Doğada kendiliğinden yetişiyor, birçok ailenin geçim kaynağı oluyor
MARDİN’İN MAZIDAĞI İLÇESİNDE DAĞLIK ALANLARDA DOĞADA KENDİLİĞİNDEN YETİŞEREK BÜYÜYEN DOLAMAN MANTARI; İSTANBUL, İZMİR, ADANA GİBİ İLLER BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK YERDEN TALEP GÖRÜYOR.
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde dağlık alanlarda yetişen dolaman mantarı yoğun ilgi görüyor. Doğada kendiliğinden yetişen mantar, birçok ailenin geçim kaynağı oluyor.
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde dağlık alanlarda doğada kendiliğinden yetişerek büyüyen dolaman mantarı; İstanbul, İzmir, Adana gibi iller başta olmak üzere birçok yerden talep görüyor. Yurt dışından da yoğun talep alan mantar, bahar aylarında sofraların vazgeçilmezi olarak görülüyor. Şifa deposu olarak görülen dolaman mantarının, kırmızı et ile eş değer protein oranına sahip olduğu söyleniyor. Bahar aylarında yağışlara bağlı olarak az veya çok çıkan mantar, köylüler tarafından binbir zahmetle toplanılıyor.
Sabahın erken saatlerinde yola çıkan köylüler, kumlu toprak altında yetişen bu mantarı yüzeyde oluşan çatlaklardan buluyor. Şifa deposu olarak görülen dolaman mantarı, düşük oranda doymamış yağ asidi içerdiği için yüksek kolesterole iyi gelen besinlerden biri olarak görülüyor. Bol miktarda protein içerdiği için kolesterolü sağlıklı bir seviyede tutmayı sağlayan mantar türü; Mardin’de "dobelan", Gaziantep’te "keme", Arabistan’da "kama", Avrupa ve Amerika’da "trüf" olarak adlandırılıyor. Kırmızı ete göre yedi kat daha fazla proteine sahip olan dolaman mantarı, şifa deposu olarak görülüyor.