Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede oyunu kullandı

Mardin’in Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oyunu kullandı.

Artuklu Belediye Başkan Mehmet Tatlıdede, eşi Ayşegül Tatlıdede ile birlikte Elifana Mehmet Konuş İlkokulunda oyunu kullandı. Başkan Tatlıdede, 2. turu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin huzur ve bayram havasında geçmesi temennisinde bulundu. Vatandaşın 14 Mayıs’ta oyunu kullanıp, iradesini sandığa yansıttığını ifade eden Tatlıdede, "Bugün yine Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için yeniden sandık başındayız. Vatandaşlarımız birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde oyunu kullanıyor. Ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olsun. Oy verme işlemi saat 17.00’a kadar devam edecek. Artuklu Belediyesi olarak, oy kullanmaya gitmekte zorluk yaşayan engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza ilgili ekiplerimiz tarafından sandıklarının bulunduğu okullara götürülüp onlarında oy kullanabilmelerini sağlıyoruz. Bu konuda destek isteyen vatandaşlarımız belediyemiz ile irtibata geçebilir. Değerli Artuklu halkımızı sandığa davet ediyoruz” dedi.