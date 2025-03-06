MÜSİAD’ın düzenlediği iftar programına katılan Mansur Yavaş, program çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Adnan Beker’in CHP’ye katılması ve Özgür Özel’in bu konudaki açıklamalarıyla ilgili soruya Yavaş, "Ben de bir gün önce basından öğrendim. Kendisiyle tanışıyoruz tabii ki. Ankara Büyükşehir’de İYİ Parti Grup Başkanıydı ve zaman zaman görüşüyorduk. Ancak transferden haberim olmadı, gazetelerden okudum, daha sonra da rozet takıldığını gördüm. Başka bir dahlimiz olmadı açıkçası" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’in, "Adnan Beker'i Mansur Başkan'a emanet ediyorum" sözlerine ilişkin de Yavaş, "Genel Başkan neden böyle söyledi bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak kendine kefil olabilir. Takdir kendilerinin" şeklinde konuştu.

Mansur Yavaş’ın bu sözleri, parti içindeki dengeler ve yeni katılımlar konusunda dikkat çekici bir mesaj olarak yorumlandı.