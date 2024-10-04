Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, geçtiğimiz temmuz ayında sözleşme imzalanmış, bu anlaşma dünya otomotiv sektöründe büyük yankı uyandırmıştı. Yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım için Manisa Organize Sanayi Bölgesi sınırlarındaki 160 hektarlık alanda altyapı çalışmaları başladı. Tesislerin kurulacağı alanda altyapının yanı sıra iş makineleriyle tesviye çalışmaları yapılırken, bir yandan da bölgeye ulaşım için yeni yol güzergahları oluşturuluyor. Yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezinin 2026 yılında üretime başlaması öngörülüyor.



Doğrudan 5 bin, dolaylı olarak 20 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen yatırımla ilgili bir televizyon programında bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Tesisler 2026'da üretime başlayacak, imzalar atıldı. Manisa OSB'de yer tahsis süreci tamamlandı. Fabrika inşaatına ilişkin izin başvuruları gerçekleştirildi” dedi.