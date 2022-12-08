Yunusemreli çocuklar kışın da yüzme öğreniyor

Yunusemre Belediyespor’un çocuklara yönelik açtığı kış yüzme kursunda eğitimler son sürat devam ediyor. Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda yapılan kurslara olan ilgi günden güne artarken, çocuklar kış mevsiminde yüzme öğrenmekten son derece memnun. Uzman eğitmenler eşliğinde haftanın iki günü yapılan kurslarda genel olarak nefes egzersizleri, ayak çırpma, suda kalma hareketlerine yönelik temel yüzme eğitimleri veriliyor. Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, "Yaz döneminin favori sporu olan yüzmeyi kışın da devamlı hale getirdik. Kulüp bünyemizde çocukların yanında kadınlara yönelik yüzme kursları da veriyoruz. Yüzmeyi her yaştan insana sevdirip Türk sporuna yeni yetenekler kazandırmak amacındayız. Bu amaç doğrultusunda bizlere desteğini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk’e teşekkür ederiz" diye konuştu.