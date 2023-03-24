Yunusemre’de erzak kolileri hazır

Sosyal belediyecilik çalışmalarına öncelik veren Yunusemre Belediyesi, temel gıda ürünlerinin yer aldığı binlerce erzak kolisini Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Yunusemre Belediyesi, ihtiyaç sahiplerini Ramazan ayında da yalnız bırakmayacak. Belediye ekipleri temel gıda ürünlerinin yer aldığı erzak kolilerini Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine dağıtacak. Kolilerin hazırlanma çalışmasını yerinde inceleyen ve çalışanlara yardım eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Yunus Emre Millet Çarşısı’ndayız. Ekiplerimiz tarafından Ramazan ayı boyunca dağıtılacak olan gıda kolilerimiz burada hazırlanıyor. Ekiplerimiz yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Biz de onlara katkıda bulunduk. Bugün bin civarında kolimiz hazırlanarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere yola çıktı. Bu Ramazan’da on binin üzerinde erzak kolisi hazırlanarak dağıtımları gerçekleştirilecek. Burada gördüğünüz kolilerin oluşturulmasında hayırsever vatandaşlarımızın da destekleri bulunuyor. Ramazan ayı boyunca bu çalışmalarımız devam edecek. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı, bereketli, sağlık ve huzur içinde geçecek bir Ramazan diliyorum” dedi.