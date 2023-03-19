Yunusemre Kriteryum Yarışı yapıldı

Yunusemre Belediyesi, Yunusemre Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla Yunusemre Kriteryum yarışı gerçekleştirildi. Birçok ilden 55 sporcunun katıldığı yarışta dereceye giren sporculara madalya ve kupa verildi.

Sporu ve sporcuyu destekleyen etkinlikler yapan Yunusemre Belediyesi, bisiklet yarışı gerçekleştirdi. 6 kategoride yapılan Yunusemre Kriteryum yarışında bisiklet sporcuları 2.29 kilometrelik parkuru Yunus Emre Millet Çarşısı’ndan başlayıp yine Yunus Emre Millet Çarşısı önünde bitirdi. Birçok ilden 55 sporcunun katıldığı yarışta derece elde eden sporculara protokol üyeleri tarafından ödül verildi. Yarışmada Yunusemre Belediyespor’un destek verdiği Manisa İl Gençlik ve Spor Kulübü birinci oldu. Ödül töreninde ayrıca depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. ’Geçmiş Olsun Türkiyem’ yazılı pankartlar da açıldı.

Kategorilerinde ilk üç dereceye giren sporcular şöyle:

U17 Erkek: Murat Bayık, Barış Paykocu, Deniz Kuş.

U15 Erkek: Efe Kerem Akçetin, Doruk Ada, Sarp Balaban.

U12 Erkek: Mehmet Emin Yıldırım, Enes Dönmez, Baran Yusuf Çınar.

U17 Kadın: Hatice Buse Ertekin, Rana Yavuz.

U15 Kadın: Nisa Birsel, Gül Deniz Günal, Asya Elif Çevik.

U12 Kadın: Ecrin Gürkaş, Berçem Deniz."

Takım olarak Manisa İl Gençlik Spor Kulübü birinci, Konyaaltı Belediye Spor Kulübü ikinci ve Serik Belediye Spor Kulübü üçüncü oldu.