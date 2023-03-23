Yunusemre Halk Ekmek üretime başladı

Yunusemre Belediyesi, sağlıklı ve ucuz ekmeği vatandaşlara ulaştırmak için kurduğu Yunusemre Belediyesi Ekmek Fabrikasında (YUN-EK) ekmek üretimi başladı. 12 mahallede oluşturulan büfelerde 220 gram ekmek 3.50 TL’den satışa sunulacak.

Yunusemre Belediyesi uzun süredir üzerinde çalıştığı bir projeyi daha tamamlayarak hayata geçirdi. Yunusemre Belediyesi Ekmek Fabrikasında (YUN-EK) ekmek üretimi başladı. İlk olarak günlük 5 bin ekmeğin üretileceği fabrikada 220 gram ekmek 3.50 TL’den satışa sunulacak. Üretimin yapıldığı fabrikayı ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, söz verdikleri bir projeyi daha hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ramazan ayı itibariyle daha önce hazırlığını yaptığımız halk ekmek çalışmasına bugün başladık. YUN-EK yani Yunusemre Belediyesi Ekmek Fabrikası olarak halk ekmeği üreteceğiz. 12 mahallemizde bunları satışa sunacağız. 220 gram ekmek 3.50 TL’den satışa sunulacak. Özellikle alım gücü kısıtlı olan vatandaşlarımız buran alışveriş yapabilir. Mahallelerimize satış büfelerimizi kurduk. Bugün itibariyle 5 bin ekmek üretilecek. Bu sayı önümüzdeki günlerde gelecek talebe göre arttırılabilir. Bu çalışmanın hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

16.00-17.00 saatleri arasında satış yapılacak noktalar ise şunlar: “Barbaros Mahallesi (Muhtarlık Yanı), Barbaros Mahallesi (Ortaokul Yanı), Yenimahalle (Hanımlar Lokali Yanı), Cumhuriyet Mahallesi (Aile Sağlığı Merkezi Yanı), 50. Yıl Mahallesi (Horozköy Çamlık), Mareşal Fevzi Çakmak (Tayvanlı İlhan Okulu Karşısı), Muradiye Mahallesi (Gündüz Bakım Evi Yanı), Muradiye Mahallesi (Ek Hizmet Binası Yanı), Akgedik Yunuskent (1. Etap Çarşı), Hafsa Sultan Mahallesi (Öz Saruhan Bulvarı Sonu-Eski Savaşır Market Karşısı)”