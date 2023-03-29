Yunusemre Belediyesinden Barbaroslu öğrencilere eğitim koçluğu

Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, Sağlık Hizmetleri Merkezi’ni ziyaret ederek okul başarısını nasıl arttıracaklarını, sınav stresini nasıl yeneceklerini uzmanından öğrendi.

Yunusemre Belediyesi ilçede eğitim gören öğrencilerin yaşadıkları sıkıntıları en aza indirmek amacıyla lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere ücretsiz olarak eğitim koçluğu hizmeti veriyor. Çalışma çerçevesinde Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri velileri ve okul yöneticileri ile birlikte Yenimahalle’deki Sağlık Hizmetleri Merkezi’ni ziyaret ederek Sosyolog ve Aile Danışmanı Birsin Özveren ile bir araya geldi. Eğitim koçluğunun önemini anlatan Özveren birkaç seanstan oluşan eğitimde sınav kaygısı, öfke kontrolü, motivasyon, stres yönetimi, beden ve zihni ayakta tutma yolları, beslenme teknikleri, zaman yönetimi konusunda bilgi vereceklerini belirtti, öğrencilere bu süreçte rehberlik edeceklerini söyledi. Eğitime katılan öğrenciler ise kendilerine bu imkanı sunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.