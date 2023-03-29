Yoğun kar yağışı nedeniyle Spil Dağı Milli Parkı’nın yolları kapandı

Manisa’da bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı’na mart ayında ikinci kez kar yağdı. Kar yağışı nedeniyle Spil Dağı Milli Parkı’na ulaşımın hem Manisa hem de İzmir tarafından kapandığı, Manisa tarafında iş makinelerinin yolu açmak için çalışmaya başladığı öğrenildi.

Dün gece başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden kar yağışının ardından Tütünalan mevkiinde kar kalınlığının yaklaşık 5 santimetreye ulaştığı, Merdivencik ve Çörçör Yangın Gözetleme mevkiinde ise 30 santimetrenin üzerine çıkması nedeniyle milli parkın ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi.

Hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü milli parkta kartpostallık görüntüler oluşurken, Manisa Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri tarafından kapanan yolun açılması için çalışmalara başlandığı bildirildi. Spil Dağı Milli Parkı’na İzmir tarafında da Beşpınar Mahallesi’nden yukarısının kapandığı ve yol açma çalışmaları için iş makinesi beklendiği açıklandı.

Spil Dağı Milli Parkı’na en son 5 Mart 2023 tarihinde kar yağmış ve zirvede kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaşmıştı.