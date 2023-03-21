Turgutluspor’un yeni teknik direktörü Doğan Engin oldu

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Turgutluspor’da ligdeki kötü sonuçların ardından görevin alınan Teknik Direktör Bahri Kurt ve antrenör Nordin Akhamrane’nin yerine teknik direktörlüğe Doğan Engin, Sportif Direktörlüğe ise Eray Gülay getirildi.

Turgutluspor tesislerinde düzenlenen imza töreni sonrası açıklama yapan Kulüp Başkanı Bülent Daşkan, “Bahri Kurt hocamız ile yollarımızı ayırdık. Daha önce kulübümüzde görev almış tecrübesine ve bilgisine güvendiğimiz Doğan Engin hocamızı yeniden takımımızın başına getirdik. Sportif direktör olarak da bilgisine ve tecrübesine inandığımız Eray Gülay hocamızı getirdik. Yeni bir proje ve yeni bir yapılanma ile Turgutluspor’umuzun hak ettiği yere geleceğine olan inancım tam. Şimdi destek olma zamanı. Birlik beraberlik çatısı altında birleşip bu köklü camiayı hak ettiği yere getireceğiz. Hem Doğan hocama hem de Eray kardeşime Turgutluspor’umuza hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyorum” dedi.

“Evime gelmiş gibiyim”

Turgutluspor gibi köklü bir camiaya yeniden geldiği için mutlu olduğunu belirten Teknik Direktör Doğan Engin, “Böylesine köklü bir kulüpte tekrardan görev almak benim için büyük bir mutluluk. İnsan evine geldiğinde nasıl mutlu oluyorsa, ben de kendi evime gelmiş gibiyim. Bu kulübü, bu şehri ve burada görev aldığım süre zarfı içinde tanıdığım insanları çok sevdim. Tekrardan burada olmak benim için çok güzel bir duygu. Bana güvenen ve inanan insanlara sonsuz teşekkür ediyorum. Başkanımızın da dediği gibi Turgutluspor’umuzun başarısı için birlik olma zamanı. Hep birlikte bu köklü kulübü layık olduğu yere taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Turgutluspor Sportif Direktörü Eray Gülay ise, “Burada olmak, bu göreve layık görülmek çok mutluluk verici. Benim Turgutluspor’a karşı olan sevgimi anlatmamam kelimeler yetmez. Bu şanlı kulüpte görev almak büyük bir onur ve gurur. Şehrimiz, camiamız, yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve tüm çalışanlarımızla birlikte bu kulübü layık olduğu yere getirmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Sonunda bu şanlı kulüp birlik ve beraberlik içinde hak ettiği yere mutlaka gelecektir. Birlik ve beraberlik çatısı altında birleşip bu köklü camiayı üst liglere taşıyacağız” şeklinde konuştu.