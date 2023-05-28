Su sıkıntısına devasa havuzla çözüm

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bağcılık yapan Ali Candemir isimli vatandaş yaz aylarında yaşanan su sıkıntısını giderebilmek için devasa bir havuz yaptırdı. Candemir, 14 bin tonluk havuz sayesinde 70 dönüm bağında su sıkıntısı yaşamadan sulamasını yapabilecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sarıgöl’ün Dadağlı Mahallesinde bağcılık yapan Ali Candemir yıllardır yaz aylarında yaşanan su sıkıntısını kendi çabalarıyla gidermek için 14 bin ton kapasitesi ile havuz yaptırdı.

Dadağlı Mahallesi Çayırbaşı mevkiinde mevcut su sondaj pompasının yanına 14 bin tonluk mebran alt döşeme ile yaptırdığı havuz sayesinde yaz boyunca sıkıntı çekmeden 70 dönüm bağ ve tarlasını sulama imkanı buldu.

"Su sıkıntısına önlem aldım"

Sarıgöllü üzüm üreticisi 64 yaşındaki Ali Candemir, "Bölgemiz yaz ayında yıllardır maalesef su sıkıntısı yaşıyoruz. Bizde kendi çabamızla 14 bin ton kapasiteli mebran sistemli yapay havuz yaptırdım. Yaz aylarında sondaj sularında azalma oluyor. Kışın ve bahar aylarında su çok oluyor. Bu nedenle yaptırdığım havuzu 15 günde doldurmaktayım. Yaklaşık 70 dekar arazimizde kullanılan her bir kullanımda 10 saat kullanılan damlama sulama ile arazimizde altı kez sulama imkanı sunuyor. Toplam 50 bin TL’ye yaptırdım. Havuzu arazimizde vazgeçilmez ihtiyaç olduğu için yaptım. Havuzumun derinliği 15 metre olup bin 500 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Etrafını tel örgü ile çekerek, uyarı levhaları astım. Ayrıca gece havuzun görülebilmesi içinde 2 bin 500 liraya sondaj binasının üzerinden havuza doğru aydınlatma yaptım. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı her türlü önlemimi aldım" dedi.

Birçok meraklı çiftçi de yapılan sulama havuzun hakkında bilgiler alarak havuzu görmeye geldiği öğrenildi.