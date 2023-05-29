Su baskınlarının yaşandığı Turgutlu’da ekipler anında müdahale etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü MAKOM ekipleri, Turgutlu ilçesinde etkili olan şiddetli yağışta teyakkuza geçti. Münferit su taşkını yaşanan noktalara 21 araç ve 45 personel ile müdahalede bulunularak, ekiplerin özverili çalışması ile sağanak yağışın getireceği olumsuzluklar engellendi.

Turgutlu ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış, belirli noktalarda su taşkınları yaşanmasına neden oldu. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, yaşanan su taşkınlarına kısa sürede müdahale ederek, vatandaşın yardımına koştu. MASKİ ekipleri, 30 personel, 5 iş makinesi ve 12 vidanjör ve kanal açma aracı ile taşkın yaşanan noktalara müdahale ederken, yakın ilçelerden de araç desteği alındı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı da 15 personel ve 6 araç ile sahada yer aldı. Yağışın etkisiyle tıkanan kanalizasyon hatları ile yağmur suyu ızgaraları MASKİ MAKOM ekiplerinin müdahalesi ile açıldı. Yapılan müdahale ile yeniden sağlıklı su akışı sağlandı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de su birikintisi yaşanan noktalarda pompalar ile suyu çekerek yağışın izlerini sildi. MASKİ Kanalizasyon Daire Başkanı Cem Çöllü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Berkan Cengiz, MASKİ İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci de çalışmaların koordinasyonunu sağladı.

"Büyükşehir ve MASKİ vatandaşın yanında"

Personelin sahadaki özverili çalışmaları ile yaşanabilecek büyük zararların önüne geçildiğini belirten Daire Başkanı Cem Çöllü, “İklim değişikliğinin etkilerini bir kez daha gördük. Turgutlu’da bugün saat 17.00’den itibaren 20 dakika boyunca ani ve yoğun bir yağış oldu. İstasyon bölgesi, Albayrak mahallesi ve Fatih Sanayi Sitesi’nde taşkın meydana geldi. Herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 30 personel, 5 iş makinesi ve 12 adet vidanjör ve kanal açma aracı ile anında müdahalede bulunduk. Bazı evlerin bodrum katlarında taşmalar meydana gelirken ekiplerimiz de motopomplarla suyu tahliye etti. Ekiplerimiz teyakkuz halinde” dedi.

İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal ise, “Yağışın etkisinin artması ile Turgutlu ilçemizde ekiplerimiz sahadaki mesaisine başladı. İlçemiz genelinde sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklara karşı 6 araç ve 15 personelimiz ile müdahalemizi gerçekleştirdik. Vatandaşımızın yaralarını sarmak ve mağduriyetlerini gidermek için çalışmaya devam edeceğiz. Yağışın izlerini silmek için MASKİ Genel Müdürlüğümüz ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde hemşehrilerimizin yanında olmaya davam edeceğiz” ifadelerini kullandı.