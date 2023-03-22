Selendi’de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Manisa’nın Selendi ilçesinde Ramazan pidesi fiyatları belirlendi.

Selendi Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nurullah Efendi Kahveci, yaptığı açıklamada "11 ayın sultanı Ramazan ayının vazgeçilmezi olan tırnaklı pidenin bu yıl 250 gram üzerinde 7.50 TL, 300 gram 9 TL, 330 gram 10 TL, 500 gram ise 15 TL olarak belirlendi" dedi. Kahveci, yine özellikle Ramazan ayında malzemesi vatandaşların kendine ait 125 gram üzerinden yapılan içli pide pişirme fiyatının da 5 TL olacağını söyledi.