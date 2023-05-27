Selendi’de en çok kitap okuyan öğrenci bisiklet ile ödüllendirildi

Manisa’nın Selendi ilçesinde çocuklarda okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla başlatılan kitap okuma yarışmasında birinci olan öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Cumhuriyet İlkokulu tarafından başlatılan “En Çok Sen Oku Hediyeni Kap” projesi çerçevesinde 8 haftalık periyotta bin 421 sayfa kitap okuyan okulun 2-C sınıfı öğrencisi Efe Sarıbuğdaya bisiklet ile ödüllendirildi. Okulda yapılan tören ile bisiklet hediyesini Kaymakam Halil İbrahim Okumuş’un elinden alan öğrenci Efe Sarıbuğday, "Kitap okumayı seviyorum. Yarışma var dediler ve çok sevindim. Zaten bol bol kitap okuyordum. Bundan sonra da kitap okumaya devam edeceğim" dedi.

Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için okumaya teşvik edilmeleri gerektiğini vurgulayarak, okuyan, düşünen ve üreten bir nesil olmaları konusunda öğrenciler ile sohbet etti.