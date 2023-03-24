Son Dakika
Selendi eski belediye başkanı vefat etti
Manisa’nın Selendi ilçesinde 1977-1980 yıllarında belediye başkanlığı yapan Seyhan Dilik, 87 yaşında hayatını kaybetti.
MANİSA 24.03.2023, 10:38
Manisa’nın Selendi ilçesinde 1977-1980 yıllarında belediye başkanlığı yapan Seyhan Dilik, 87 yaşında hayatını kaybetti.
1977-1980 yılları arasında Selendi Belediye Başkanlığı yapan 5 çocuk babası Seyhan Dilik, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. İlçenin sevilen simalarından olan Seyhan Dilik’in cenazesi, Cuma namazı sonrası Hatuniye Camii’nde kılınacak olan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.