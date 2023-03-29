Şehzadeler hem yaşlılarını hem de depremzedeleri unutmuyor

Şehzadeler Belediyesi, Kahramanmaraş Andırın ve Adıyaman’da depremzedeler için verdiği sıcak yemek hizmetini Şehzadeler’deki depremzedeler için de veriyor. Şehzadeler Aşevinde hazırlanan iftarlıklar, depremzedelerin yanı sıra ilçede yaşayıp kendi yemeğini yapamayacak durumda olan hasta ve yaşlılara da ulaştırılıyor.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Aşevinde Ramazan vesilesiyle yaşanan hummalı çalışmaları yerinde inceledi ve çalışmalara destek verdi. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketlerinin ardından depremzedeler için adeta seferberlik ilan eden Şehzadeler Belediyesi, deprem bölgesinde verdiği sıcak yemek hizmetlerini Şehzadeler ilçesindeki depremzedeler için de veriyor. Aşevinde hazırlanan yemekler, depremzedelerin adreslerine götürülerek teslim ediliyor.

"Bizim ulaşamadığımız depremzedeler bize ulaşsın"

Aşevindeki hazırlıkları inceleyen ve çalışmalara destek veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, şöyle konuştu:

"Şehzadeler Belediyesi olarak yapıp Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte işletmek için dizayn ettiğimiz aşevimizdeyiz. Hummalı bir çalışma var. Üç çeşit yemekler yapıldı, kaplara konuluyor, dağıtımları yapılacak. Manisa Şehzadeler ilçemizde misafirimiz olan depremzede kardeşlerimize iftarlıklarını Şehzadeler Belediyesi olarak ulaştırıyoruz. Yine depremzede kardeşlerimizin yanı sıra kendi yemeğini kendisi yapamayacak durumda olan yaşlı, hasta Şehzadeler sakinlerine de iftar yemeklerini evlerine ulaştırıyoruz. Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Şehzadeler ilçemizde yaşayan depremzede vatandaşlarımızdan ola ki bizim ulaşamadığımız kişiler varsa ve talep ediliyorsa 444 90 45 Beyaz Masamızı arayarak talepte bulunabilirler. Her gün iftar yemeklerini biz belediye olarak evlerine getireceğiz. Yine aynı şekilde kendi yemeğini yapamayacak durumda olan hasta ve yaşlılarımız da başvurursa onlara da hem Ramazan’da iftarlarını hem de Ramazan sonrasında sıcak yemeklerini ulaştıracağız."

"Adıyaman ve Andırın’da iftar sofraları kuruyoruz"

Ramazan ayında yaptıkları çalışmaların bununla sınırlı olmadığını hatırlatan Başkan Çelik, "Depremin üçüncü gününden beri Adıyaman Merkez Eğriçay Milet Bahçesinde aşevi hizmeti veriyoruz. Her gün 5 bin kişiye sıcak yemek ve kahvaltı çıkardık. Ramazan’da da yine 5 bin kişilik iftar soframızı Adıyamanlı kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Yine 5 bin kişiye sahur ikramında bulunuyoruz. Bununla birlikte Kahramanmaraş Andırın ilçemizde de yine iftar çadırımızı kurduk. Her gün bin Maraşlı kardeşimize iftar ikramında bulunuyoruz. Şu anda yaklaşık 6 bin 500-7 bin kişilik bir iftar menüsünü Şehzadeler Belediyesi olarak sunuyoruz. Bu noktada katkıda bulunan hayırseverlerimize de teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Çalınmadık kapı, alınmadık gönül bırakmayacağız"

Sıcak yemek hizmetinin yanı sıra gıda kolisi hazırlayarak bunları da ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını kaydeden Başkan Çelik, "Binlerce erzak kolisi hazırladık. Bunları da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya başladık. Çalınmadık kapı, alınmadık gönül bırakmayacağız. Kimse var mı sorusuna biz buradayız, devlet burada, belediye burada şeklinde cevabı vermiş olacağız. Bu hummalı çalışmaya katkıda bulunan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Herkesin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ediyorum" diye konuştu.