Şehzadeler Belediyesinden gençler için proje

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Fatih Parkı içerisinde yapım ve düzenleme çalışmaları tamamlanan Fatih Gençlik Merkezinde incelemelerde bulundu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediye Meclisince, Şehzadeler Belediyesine tahsisi yapılan ve Gençlik Merkezi olarak düzenlenen tesiste incelemelerde bulundu. İnceleme esnasında Başkan Çelik’e Başkan Yardımcıları Ahmet Songüler, Mehmet Kavas ve Kültür Müdürü Ramazan Şevik’te eşlik etti. Yapılan düzenleme çalışmaları sonrasında içerisinde, E-Spor, Kendin Yap Atölyesi, Dron yapım atölyesi, Müzik atölyesi, Tarım teknolojileri atölyesi, Ses stüdyosu, Sanal Gerçeklik ve oyun alanları yapılan tesisi inceleyen Başkan Çelik ses stüdyosuna girerek Mehmet Akif Ersoy’un “Çanakkale Şehitlerine” şiirini stüdyo ortamında seslendirdi.

Fatih Gençlik Merkezinin gençlerin içerisinden çıkmak istemeyecekleri güzel bir tesis olduğunu ifade eden Başkanı Çelik “Şehzadelerimizin gençlerine ve çocuklarına iki güzel ve yeni tesis kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Şehzadeler Belediyemize tahsis edilen alanda inşaat ve tefrişat çalışmalarımızı tamamladık. Bu tesisimizin içerisinde teknoloji atölyesi, stüdyo, müzik atölyesi tarım atölyesinin olduğu bir adet Gençlik Merkezimiz var. Gençlerimizin içerisinden çıkmak istemeyecekleri güzel bir tesisi Şehzadelerimize kazandırdık. Gençlik Merkezimizin içerisinde gençlerimizi E-Spor Turnuvalarını rahatlıkla yapabilecekleri son sistem bir E-Spor Sınıfımız var. Gençlik merkezimizin hemen yan kısmında da çocuklarımız için Kreş ve Gündüz Bakımevimiz var. İnşallah 22 Mart Çarşamba günü bu güzel tesisimizin açılışını yaparak gençlerimizin hizmetine sunacağız. Bu güzel tesisimiz Şehzadelerimizin gençlerine ve buradan istifade edecek tüm halkımıza hayırlı olsun” dedi.