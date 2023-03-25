Şehzadeler Belediyesi Andırın’da bin kişilik iftar sofrası kurdu

Şehzadeler Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde bin kişilik iftar sofrası kurdu.

Şehzadeler Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 11 şehri etkileyen depremlerin ardından Adıyaman’da depremzedeler için açtığı 5 bin kişilik sofrasını Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine de taşıdı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Ramazan’ın ikinci iftarını Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ve Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Tonguç ile birlikte Andırın’da kurulan iftar sofrasında açtı. Kurulan iftar sofrasında depremzede vatandaşlara hitap eden Başkan Çelik, "Biz buraya sadece lokmamızı paylaşmaya değil, duygularımızı paylaşmaya dayanışmamızı ortaya koymaya, kardeşliğimizi göstermeye geldik. Hepinize geçmiş olsun. Vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz ile tüm yaraları saracağız. Tüm sorunların üstesinden geleceğiz. Allah bu birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin" dedi.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ise Şehzadeler Belediyesi ve Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e teşekkür etti.